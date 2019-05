Dip. Díaz: Solo cien mil de siete millones de personas recibieron ayuda humanitaria

Nayrobis Rodríguez / foto @TVVenezuela / 28 may 2019.- la diputada por el estado Zulia, Elimar Díaz, aseguró que de siete millones de personas que requieren atención prioritaria en materia de salud, en el contexto de emergencia humanitaria determinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo cien mil pudieron acceder a medicinas e insumos básicos.

La parlamentaria apuntó que las cien mil personas pudieron recibir insumos a través de la coalición Ayuda y Libertad, que logró el ingreso de ayuda humanitaria hace un mes. Destacó que, aunque circula información sobre el ingreso de insumos básicos como alimentos y medicinas provenientes de China, no hay certeza sobre el arribo del cargamento.

Tenemos información de que ha llegado. No sabemos si exactamente llegó porque no es mucho lo que se puede creer. Lo que sí sabemos es que no está siendo administrada, no está siendo entregada ni llevada y no está siendo atendida la emergencia humanitaria compleja que está viviendo Venezuela y eso lo vemos día a día en los hospitales y en el funcionamiento de la salud pública”, aseveró a través de una entrevista en el programa Noticias en Vivo de TV Venezuela.

Díaz insistió en que la forma efectiva de poder entregar insumos a quienes están afectados por la emergencia humanitaria es el “cese de la usurpación”. “A través del cese de la usurpación es que podremos actuar como es necesario para atender la crisis”. Aseveró que al mandatario Nicolás Maduro “no le interesa atender pacientes de ningún” y que está centrado en “comprar armas para mantenerse en el poder y meterle miedo a la población”.

