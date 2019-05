Dip. Dávila: La tragedia de Mérida no se ve en Caracas

ND / 26 may 2019.- El diputado Williams Dávila (AD – Mérida) calificó como tragedia la situación que viven los merideños con las fallas de luz, de agua, y con lafalta de transporte público y para llevar alimentos al centro del país.

Así lo dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen.

“En Mérida no tenemos luz, agua, y sin gasolina… son colas de 4 a 5 días. La gente va a pie a su trabajo… Además, no encuentras lo que quieres comprar sino lo que existe… Es una calamidad. Esa tragedia no se ve en Caracas”, dijo.

“Nosotros tenemos una planta de llenado de gasolina en El Vigía, hecha en el tiempo de la democracia. No hay gasolina que la surta ni gandolas que la distribuyan. En El Vigía hay una planta termoeléctrica que costó 3.000 millones de dólares que se le pagaron a los chinos pero necesita agua y no hay gandolas para eso. Las turbinas se quemaron. Nosotros exportábamos luz a Colombia… Ahora, en Mérida y en los Andes los apagones duran días”.

Dávila recordó que el sistema de transporte de pasajeros que inauguró durante su mandato en la gobernación, “el trolebús”, hoy transporta a unas 100 mil personas diarias. “El sistema de las rutas ahora, con los buses chinos Yutong, ha aliviado la situaciones”.

Y ante una pregunta sobre la situación dentro del campo opositor, Dávila dijo: “Todo ha ido avanzando. Estamos unidos. Hay coincidencias estratégicas importantes. Juan Guaidó ha unificado a la oposición. Ha dado la cara y tiene el apoyo de más de 60 paises… Y sobre todo, hemos instalado un discurso… el discurso de los Derechos Humanos”.

Criticó además los allanamientos a la inmunidad de diputados por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. “Eso es ilegal”.

“Yo en Fiscalía tengo acusaciones por traición a la patria pero seguimos trabajando por nuestro estado y por Venezuela. Henry Ramos también está dando la pelea. El tipo está ahí, no se ha ido a nigún lado. Y te voy a decir algo… la mayor parte de los diputados están dando la cara. Así que no podemos ser pesimistas”.

