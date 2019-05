Dip. Dávila alerta sobre posible “aniquilación física” de los miembros de la AN

Luis Sequera / 10 may 2019.- El diputado a la AN, Williams Dávila, alertó este viernes que los parlamentarios están ante la posible amenaza de su “desaparición física” en manos del régimen de Nicolás Maduro, y que estas desapariciones podrían ser justificadas por el oficialismo con “argumentos y situaciones” fuera del contexto político.

“Aquí puede venir un proceso de liquidación física de los diputados”, dijo Dávila.

“Están derrotados. Este es el expediente de las personas que no tienen la fuerza en el pueblo y recurren a la represión y la persecución, porque saben perfectamente bien que la AN está compuesta por los diputados y diputados que no son de papel y tienen apoyo popular”, sostuvo.

Asimismo agregó que el Parlamento ha logrado “canalizar la opinión pública” a favor de la luchar por la restitución de la democracia en el país. “Ellos no pueden aceptar eso y van arremeter contra la AN, como lo han venido haciendo”.

Las declaraciones de Dávila se dan luego de las recientes amenazas por parte de grupos irregulares afectos al chavismo, quienes pintaron las fachadas de las viviendas de parlamentarios y dirigentes políticos de oposición con mensajes intimidatorios como “Vamos por ustedes”.

