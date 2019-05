Dip. Ángel Alvarado: Cifras del BCV están maquilladas

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 29 may 2019.- El presidente de la Comisión de finanzas de la AN, Ángel Alvarado, indicó que las últimas cifras publicadas por el BCV “están claramente maquilladas”, y que es por ello que no coinciden con las que la Comisión ha venido develando.

“Es claro que las maquillaron porque ellos venían calculando el índice de precios al consumidor con una cesta de bienes y servicios que no se corresponde a la del venezolano, ya que incluyen los Clap que tiene productos sin precio comercial, como si los tuvieran, es decir que esos artículos son únicamente del Clap, no se pueden conseguir en el mercado regular, es por ello que da un número inferior al nuestro”, explicó Alvarado.

Por otra parte respecto al índice del Producto Interno Bruto (PIB), anunciado por el BCV, señaló que estos indicaron que tiene una contracción de 45 puntos, cuando desde la Comisión de Finanzas habían anunciado que éste era de 55.

“En este dato anunciado en cuanto al Producto Interno Bruto la diferencia es menor, pero en todo caso esta cifra refleja un colapso de la economía, inclusive muy superior al de la Unión Soviética”, enfatizó el también dirigente de Primero Justicia.

Respecto a la posibilidad de una ayuda internacional el parlamentario indicó que “no veo viable que ocurra un financiamiento internacional porque esto requiere mucho más que publicar unas cifras. Esta acción está descartada bien sea por la situación política, porque Maduro no es reconocido internacionalmente o porque sencillamente se requiere de un plan económico para poder solicitar un financiamiento”.

Datos del BCV carecen de “efectos legales”

Por su parte el procurador especial del gobierno de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, afirmó que “solo un BCV “autónomo puede publicar información creíble”.

“La información publicada por el BCV carece de efectos legales relevantes, vista la pérdida de autonomía del BCV y la ilegítimidad de sus autoridades, que actúan bajo el control de la fraudulenta ANC. Solo un BCV autónomo puede publicar información creíble”, manifestó vía Twitter.

