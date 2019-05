¿Es posible la paz en Venezuela?

“Somos ciudadanos desarmados” suele escucharse de manera persistente en Venezuela por estos tiempos, algo sin duda cierto. Pero, esa frase puede encerrar un secreto, ser interpretada de manera errada y llevar a pensar que el venezolano es pacífico. ¿Qué pasaría si ese ciudadano desarmado tuviera la opción de tomar las armas? ¿Qué haría con su adversario / enemigo si pudiera decidir qué hacer con él? No es lo mismo estar desarmado que creer en medios pacíficos para resolver los conflictos, entre uno y otro existe un abismo. Si, el venezolano de hoy está desarmado, pero se encuentra lejos de ser un pacifista, al menos en términos generales.

La violencia es compleja, por sus múltiples causas y diversas manifestaciones. De acuerdo con las Naciones Unidas, y los expertos en general, la violencia puede ser doméstica o social, y puede ser física, sexual, psicológica, o por privación/negligencia. La misma puede ser ejercida por desconocidos o personas cercanas. La violencia es, al final de cuentas, el “uso intencional de la fuerza o el poder”, contra otros o uno mismo, que “resulte en el hecho o la posibilidad latente de heridas, muerte, daño psicológico, mal desarrollo, o privación”. La violencia está presente así en muchas capas, con diferentes magnitudes y en ámbitos muy diversos, que van desde el hogar, los espacios públicos, e incluso las redes sociales.

“Es que nos han llevado a esto”, es un argumento que se suele utilizar cuando se dice que el venezolano es violento. En parte es cierto, distintos estudios sobre la violencia usan el término “Factores de Riesgo” para caracterizar sus causas, los mismos van desde haber sido víctima de la violencia hasta desempleo, carencia de condiciones materiales adecuadas (incluyendo servicios públicos), y otras. Así, de acuerdo a esta perspectiva, no se trata que una persona, y una sociedad en general, sea por naturaleza más o menos violenta, sino que en gran parte se debe a los factores de riesgo que les generan un mayor o menor estrés a los individuos (esto a parte que hay tendencias psicológicas).

El venezolano de hoy, en general, tiene en su entorno muchos elementos para ser violento. Esa violencia no necesariamente se expresa en tomar las armas e ir contra el régimen, algo que no ocurre quizás por temor, por no asumir responsabilidades, u otras razones, pero probablemente no por un sentido de paz en muchos casos. Entonces la violencia, como acto de poder, se ejerce contra quien se cree posible, la pareja, los hijos, los vecinos, y los desconocidos en general. Así, la persona ejerce la violencia contra quien puede ejercerla, de manera caótica, sin objetivo claros más allá de ejercer la violencia, simplemente por el hecho de sentir que tiene algún poder aún.

Esa realidad está hoy presente en Venezuela, y probablemente lo esté por los próximos años. Una vez que se ha sido víctima de la violencia es difícil salir de un espiral cada vez más violento. Ocurre con parejas que poco a poco escalan sus diferencias, lo mismo con amigos y familiares, con vecinos, y claramente con aquél que se percibe como enemigo. Las retaliaciones políticas y sociales están a la vuelta de la esquina en el país, hasta ahora represadas por el temor o por la imposibilidad real de materializarlas. Sin embargo, ya hay indicios para pensar que cuando las relaciones de poder cambien no pocas personas recurrirán a la violencia social.

¿Es comprensible? Quizás. ¿Es aceptable? No. La violencia genera más violencia, introduce a las personas en un espiral difícil de escapar. Tiene consecuencias sociales y económicas, sin mencionar los efectos que tiene a nivel de los hogares. Hablar hoy de la violencia, más allá de las circunstancias apremiantes a las que se enfrente la población, es importante. La forma cómo nazca la nueva etapa es clave para el futuro del país, no es lo mismo retornar a la democracia bajo un ambiente de reconciliación (que implica Justicia) que en uno de venganza. El segundo es el natural, quizás el más probable, pero el primero es el correcto y, pudiera decirse, el heroico.

Diego Lombardi

Twitter: @lombardidiego

