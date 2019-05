Estados Unidos y su política exterior

Octavio Paz escribió: “los Estados Unidos son una república y son un imperio”, una contradicción que de acuerdo con el escritor mexicano influía en la política exterior de sus vecinos del norte. En otro texto señaló que en su política exterior los EEUU actuaba como república, y como tal eran más lentos y erráticos para tomar sus decisiones, a diferencia de sus adversarios como la Unión Soviética y China. Esas ideas fueros escritas a comienzos de los años ochenta, con la Guerra Fría en pleno apogeo. Sin embargo, mantienen vigencia. Basta pensar en quién puede tomar decisiones unilaterales más fácil hoy, ¿Trump o Putin? La opinión pública y los “pesos y contrapesos” de la democracia pesan en uno, en el otro no.

La política exterior de la administración Trump comenzó con tropiezos, paradójicamente ligada a vínculos con la Rusia de Putin. Una de las figuras que más señaladas fue el general de brigada retirado Michael Flynn, quien fue nombrado por Trump en el cargo de “25to Consejero de Seguridad Nacional” (durando poco menos de un mes). Luego de la salida de Flynn, el presidente Trump nombra en el cargo al general Herbert Raymond McMaster, quien dura en el cargo poco más de un año, saliendo de la administración Trump por diferencias con John Kelly (Jefe de Gabinete) y el general James Norman Mattis (ministro de defensa), estos dos eventualmente renunciaron por diferencias con Trump (renuncia de Kelly y renuncia de Mattis).

Luego de la salida del general McMaster, es nombrado John Bolton, quien ha cumplido funciones en las áreas de seguridad internacional para varias administraciones republicanas, y como Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre 2005 y 2006. Este nombramiento fue percibido por muchos en Venezuela como un movimiento de la administración Trump para enfocar todos los esfuerzos en lograr una salida del régimen de Maduro. Aunque no hay mayores indicios de que esa sea la razón, lo que si ha trascendido recientemente es que Bolton parece ganado, y empuja hacia allá, por una salida que implique una intervención militar.

En un artículo publicado en The Atlantic el autor se plantea hacer una lista de los mejores y peores presidentes de los Estados Unidos según su política exterior. Como toda lista es arbitraria según los criterios y percepciones, pero en todo caso se hizo consultando a diversos expertos. Más allá de la lista, se quiere resaltar lo señalado por el autor como su criterio personal sobre el tema: “tiendo a inclinarme hacia los realistas más moderados y pragmáticos que desconfían del uso de la fuerza. A la inversa, desconfío no solo de los presidentes idealistas e ideológicos, sino también de los que utilizan la política exterior, de manera más destructiva, como una herramienta de la política interna”.

El criterio anterior no es definitivo. Al final de cuentas es una opinión. Sin embargo, da una buena idea de lo que puede ser la opinión pública en los Estados Unidos sobre el tema de la política exterior, y particularmente la del uso de la fuerza. En estos momentos la atención de los Estados Unidos con respecto a su política exterior parece estar puesta en el tema fronterizo, así como en la guerra comercial con China. A pesar del amplio apoyo que ha dado la administración Trump a Venezuela, internamente no se ha logrado una cohesión que le baje el costo político a cualquier acción que se tome en el país. Lo propio ha ocurrido con la opinión pública, la cual poco a poco perdió interés en el tema hasta la semana pasada.

En Venezuela la situación es crítica y agobiante, por lo que urge una solución. Los venezolanos, en medio de la desesperación, quieren una salida rápida y, ojalá, lo menos dolorosa posible. Sin embargo, la urgencia de los venezolanos no es la urgencia del mundo. Cada país, como es natural, tiene sus propios problemas e intereses, y asumir que Venezuela es el centro de la geopolítica internacional es un error, porque la realidad es que no hay un solo centro, el mismo varía según los intereses de cada país o actor. La intervención militar sigue siendo una opción, sin duda. Pero asumir, de manera simplista, que no ha ocurrido porque desde Venezuela no se ha pedido, es ingenuo.

Twitter: @lombardidiego

vaya al foro

Etiquetas: Diego Lombardi Boscán