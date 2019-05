América Latina, ilusión de progreso

En América Latina conviven múltiples sociedades, con códigos y lógicas distintas. Lo rural se planta frente lo urbano, la barbarie frena todo intento de proceso civilizatorio, tradiciones ancestrales desconfían de la modernidad. Entre estas sociedades diversas se han levantado Estados que tratan de regular una complejidad que muchas veces se les escapa de las manos, apoyados en ideas provenientes de la Ilustración las élites han intentado crear sociedades a imagen y semejanza de Europa y Norteamérica. El resultado ha sido un constante vaivén entre la esperanza de progreso truncada por la desigualdad y el sueño de la igualdad destruido por la ineficiencia.

En parte el fracaso en lograr la soñada modernidad es responsabilidad de las propias élites que dicen promoverla.

A pesar de recibir educación privilegiada, tener acceso a oportunidades financieras especiales, y una amplia red de contactos, los patrones de corrupción, la violación de la Ley y la falta de solidaridad terminan minando cualquier aspiración de progreso con equidad. En esta contradicción se siembra la semilla del resentimiento sobre el cual otros actores construyen un discurso para sustituir una élite por otra. La paradoja de la realidad anterior es que al final todas esas élites van creando una relación de simbiosis donde al final las cosas cambian para que todo siga igual.

Durante las primeras dos décadas del siglo XX esta realidad estuvo oculta bajo la sensación de progreso derivada del “boom de las materias primas”, la cual dio a los países latinoamericanos ingresos sin precedentes. Muchos países de la región aprovecharon este contexto para crecer, ahorrar, e incluso animarse a creer que, finalmente, habían encontrado la ruta hacia el progreso. La realidad es que lo avanzado quizás esté en riesgo en estos momentos, la “ilusión de progreso” que vivió Venezuela pudiera estar a punto de develarse frente a muchos países de la región. La razón de ello es que en la práctica pocos países lograron dejar de depender de las materias primas para crecer.

No depender de las materias primas como base del progreso es una fórmula simplista para aproximarse a un fenómeno complejo. La modernidad no es sólo económica, la misma implica cierto tipo de cultura civil, mirar constantemente hacia el futuro, la técnica como eje, y muchos otros elementos. Sin embargo, depender de las materias primas, o en términos generales de ingresos que no tienen una contra parte productiva, da cuenta del tipo de sociedad que se conforman en torno a esa lógica, cuya principal característica es la baja productividad, que se traduce en poca generación de valor económico y, por lo tanto, en menores ingresos.

La tensión entre varios tipos de sociedades que conviven en un mismo territorio no es nueva, un buen ejemplo de ello fue el largo período durante el cual convivieron, no con poca tensión, las élites feudales y la nueva clase dominante de los burgueses que nacía con la Revolución Industrial. Al final se impuso la capacidad transformadora y generadora de valor de la nueva economía industrial, con ello vino la posibilidad de ocupar posiciones políticas y así defender sus intereses, mientras la antigua aristocracia se mezclaba con los plebeyos o simplemente desaparecía. Este proceso duró décadas, costó miles de vidas, y dejó heridas aún abiertas, pero sólo así muere una época para que nazca otra nueva.

En América Latina el fenómeno es distinto. Las élites que se han conformado por lo general lo hacen en torno al Estado, y por ello la lucha es por obtener el poder político para, a partir de ahí, consolidar el poder económico. El Estado es el monarca en Latinoamérica en torno a quien gira la vida cotidiana de millones de personas. Sin duda existen focos de una clase capaz de generar valor económico cuyo éxito no depende de algún vínculo con ese monarca estatal, pero aún no son la mayoría, y mientras sea así la sociedad premoderna continuará dominando la realidad.

Más pronto que tarde cada país irá superando esta etapa, pero para ello se debe entender que son procesos largos y complejos.

