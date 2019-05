Diego Arria: El cese de la usurpación no se logrará con reuniones en Oslo

Jhoan Meléndez / 28 may 2019.- El exmbajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, desde Noruega, criticó los diálogos que realizan esta semana en Oslo entre representantes de la oposición y el oficialismo.

“Las acciones que se deberían tomar es cesar la usurpación lo cual no creo que suceda con estas reuniones en Oslo. Yo no puedo creer que representantes de Maduro han venido a hablar con los de Guaidó para decidir cuando Maduro se va a ir”, dijo Arria a Voz de América en el Oslo Freedom Forum.

Arria recordó el proceso de diálogo en República Dominicana el cual consideró como “mala experiencia”. “Existe el gran temor a que el régimen pretenda prolongarse aún más en el poder buscando cualquier clase de salida y le hemos dado la oportunidad con estas conversaciones en Noruega, lo cual veremos en los próximos días… Si no logramos la liberación nacional no se lograran los objetivos necesarios para el país”, precisó.

Asimismo dijo que uno de los más puntos más débiles de esta reunión “es que los representantes del narcorégimen no son realmente los más legítimos representantes ni tienen la fuerza para asumir realmente el compromiso. Por otra parte los representantes de Guaidó no reflejan los verdaderos pasos a tomar como pueden serlo María Corina Machado, Antonio Ledezma, entre otros”.

“Nuestro escenario natural es nuestro propio hemisferio con el apoyo de los países de la región como EEUU que ha demostrado de verdad su compromiso con Venezuela”, puntualizó Arria quien no cree que este proceso debilite las relaciones con Estados Unidos pero que podría postergar “otras acciones”.

