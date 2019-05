Investigan al exembajador español Raúl Morodo por lavado de dinero de Pdvsa

ND / 20 may 2019.- El ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, es investigado por órdenes de la fiscalía anticorrupción de dicho país quien ha allanado varias de sus oficina y detenido a cuatro personas.

Entre los detenidos se encuentran uno de sus hijos, Alejo Morodo y tres personas más de su entorno debido a que se presume que estarían incursos en una trama de lavado de dinero que habría sido robado de la estadal Pdvsa.

“La investigación acredita que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre Raúl, cobró, al menos, 4 millones de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013”, cita una nota del rotativo español El País, donde se menciona que no se tendría pautada una detención contra el ex embajador por su avanzada edad.

Etiquetas: Alejo Morodo | Pdvsa | Raúl Morodo | Venezuela