Desconocen el paradero de Iván Simonovis, informó su esposa

Eili Córdova / 16 may 2019.- Bony Pertiñez, esposa de Iván Simonovis, informó este jueves que no tiene información del paradero de su esposo, esto después de que el Sebin amenazara con regresarlo a la cárcel.

“No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo Iván Simonovis. Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel”, publicó en Twitter.

Minutos antes, Pertiñez comunicó que durante su ausencia el abogado Joel García se encargaría de representar al comisario Simonovis.

Es de recordar que, el comisario enfrenta una condena de 30 años por dos muertes ocurridas el golpe de Estado del año 2002, contra el expresidente Hugo Chávez. En el año 2014 a Simonovis le otorgaron la medida de casa por cárcel.

— Bony Pertiñez de Simonovis (@bonypertinezh) 16 de mayo de 2019