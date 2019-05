Denuncian que parejas homosexuales y transexuales no reciben caja Clap

ND / 17 may 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tamara Adrián, aseguró las parejas homosexuales en Venezuela, así como los transexuales, son omitidos del sistema Clap, porque el gobierno no reconoce a dos parejas de un sexo como una unión.

“Esto se debe a que en Venezuela no se reconoce a dos personas del mismo sexo como una pareja, y para recibir esta caja debe ser una familia y no una persona sola”, expresó.

En ese sentido, mencionó que en la actualidad hay acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se reconozcan los derechos de estas personas, pero lamentó que los casos no avanzan y por eso “no hay algún proceso legislativo sobre la materia”.

Por su parte, la diputada alertó que Venezuela no cuenta con antirretrovirales para el VIH desde hace más de 2 años porque, según dijo, ni el Ministerio de Salud ni el Seguro Social entregan estos medicamentos.

”Las personas que tienen acceso a las antirretrovirales son porque se encuentran en programas específicos y se las envían desde el exterior”, mencionó.

