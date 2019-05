Denuncian aumento de mortalidad en Hospital Pediátrico de Lara

Jhoan Meléndez / 30 may 2019.- Padres de niños recluidos en el Hospital Pediátrico “Agustín Zubillaga” de Barquisimeto, estado Lara, denunciaron el aumento de mortalidad durante las últimas semanas en ese recinto.

Los representantes argumentaron de forma anónima que los menores llegan con una determinada enfermedad y estando dentro del centro asistencial recaen con otras enfermedades.

“Hoy se han muerto como cuatro niños. Es cada vez que los entuban, porque se les forma una flema y empiezan a toser y a toser… Vienen con una cosa y salen con otra”, declaró una madre a VPItv.

Otra madre aseveró que se negaron a sellar el recipe para comprar el medicamento necesario para su hijo.

“No me quisieron dar el sello de la institución en el recipe, alegando que “eso no era necesario, que eso no me lo pedían”, entonces mi esposo fue a reclamar que al nosotros salir de aquí con el recipe, este tenía que traer el sello del doctor y el de la institución pero este último no me lo quisieron dar”, manifestó.

