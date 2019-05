Alfredo Ruiz: Muerte de 6 niños en el JM de los Ríos no está vinculada a infección

ND / 30 may 2019 – Alfredo Ruiz, defensor del pueblo designado por la ANC, reiteró que luego de una junta médica se confirmó que no hay vinculación entre supuestas infecciones dentro del Hospital JM de los Ríos y el fallecimiento de los seis niños.



“Los casos que se han dado en el JM de los Ríos, tenemos que aclarar que la situación de fallecimientos son por vías totalmente distintas, por ejemplo, falleció una niña lamentablemente, que venía con una situación de meningitis, es decir, la infección la traía antes, fue la causa por la que ingresó al hospital. Hay otros casos en los que hemos estado haciendo seguimiento, han fallecido personas que tienen una condición de salud grave como enfermos de cáncer, leucemia y otras situaciones que han fallecido por ésas patologías y no por situaciones posteriores que han ocurrido en el hospital”, expresó Ruiz al periodista Harley Monseguileman de Unión Radio.

El defensor detalló que se seguirá trabajando en comités médicos para afrontar la crisis, aseguró que el estado venezolano ha tenido su mayor inversión en el sistema de salud pública, y aseveró que el bloqueo económico de Estados Unidos afecta a la compra de medicamentos y no a la compra de armamento militar.

