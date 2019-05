Defensa de Roberto Marrero: Vamos a un proceso judicial sin garantías

ND / 21 may 2019.- El abogado del jefe de despacho del presidente de la AN, Juan Guaidó, denunció que enfrenta un “proceso judicial sin garantías”, luego de que fuera acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de “planear” acciones contra el Estado.



El abogado Joel García, además, dijo que, tras dos meses de la detención de Marrero, no ha accedido al expediente que da la Fiscalía, y afirma que “vamos a ciegas a una audiencia preliminar porque la idea es condenar a un inocente”.

Marreo fue acusado de pertenecer a una “célula terrorista” que buscaba perpetrar atentados contra Maduro y su gobierno y a favor del también presidente encargado, designado por el Parlamento, Juan Guaidó.

Aseguró que todos saben que Marrero es “inocente de todos los delitos que se le imputan y de los hechos que se le atribuyen”, constata la AFP.

Etiquetas: Joel García | Juan Guaidó | Maduro | Roberto Marrero