Cristina Fernández anuncia su candidatura pero no a la presidencia argentina

Buenos Aires, 18 may (EFE).- La ex jefa de Estado argentina Cristina Fernández (2007-2015) anunció este sábado que, de cara a las próximas elecciones, integrará una formula en la que ella se postulará a la vicepresidencia del país, con su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente.

“Esta fórmula que proponemos estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también, no solo para ganar una elección, sino para gobernar”, expresó la actual senadora a través de un vídeo en Twitter.

Con este anuncio terminan meses de conjeturas en el abanico político y en los medios de comunicación sobre el futuro político de Fernández y pone el foco principal en el abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de su Gabinete de Ministros y el de su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, entre 2003 y 2008. EFE

