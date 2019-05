Congresistas demócratas exigen que se le otorgue TPS a venezolanos en EEUU

Eili Córdova / 13 may 2019.- Congresistas del Partido Demócrata de Florida, abogan –nuevamente- por un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos y exigen que se detengan las deportaciones a los ciudadanos que están en proceso de asilo político.

La congresista Debbie Mucarsel, aseguró este lunes que enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, exigiendo a la administración de Donald Trump que no expulse a los venezolanos que no son criminales. “El régimen ilegitimo de Maduro ha devastado al país. La pobreza ha aumentado, no hay agua, no hay comida y los apagones son un riesgo constante. El gobierno americano debe apoyar a los venezolanos que huyen de la dictadura, otorgándoles el TPS”.

Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, declaró que “Esta iniciativa y cualquier otra la seguiremos respaldando, impulsando y apoyando. Esperamos que todos los partidos políticos le den respaldo a esta inquietud, mientras nosotros recuperamos nuestro país. Desde nuestra instancia hemos impulsado que reconozcan el pasaporte vencido de los venezolanos y, por supuesto, que se le dé un estatus legal de permanencia a nuestros hermanos venezolanos”.

Mientras que, José Javier Rodríguez, representante estatal demócrata, indicó que “El porcentaje de venezolanos que se ven deportados ha aumentado a 36%. En el estado de La Florida es aún más crítico dar una protección para los venezolanos por la Ley Antiinmigrantes (…) Esa ley tiene como objetivo apoyar los recursos de deportación. Ese es el temor que tenemos y alzamos nuestra voz para hablar de las personas que están en proceso de asilo no sean deportados. Pedimos a la administración de Trump que intervenga con un TPS inmediato”.

