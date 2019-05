Confirmado: TSJ allanó inmunidad de Rafael Guzmán

ND / 29 may 2019 act. 9:55 a.m.- Finalmente este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia publicó la actuación contra la inmunidad parlamentaria del diputado Rafael Guzmán, en donde le imputa presuntos delitos de: Traición a la patria, Conspiración, Instigación a la insurrección, Rebelión Civil, Concierto para delinquir, Usurpación de funciones e Instigación pública.

En el documento señalan, además, que dicha decisión, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, integrante de la Sala de Casación Penal, no procede el antejuicio demérito de Guzmán, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, como lo dispone el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

El TSJ ordena remitir copia certificada de las actuaciones al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y al fiscal general, Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente.

En la tarde del martes ya la periodista Sasha Ackerman informaba a través de Twitter que el TSJ había llamado a plena extraordinaria sobre las 5 de la tarde para aprobar dicho allanamiento.

“TSJ aprobó allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Rafael Guzmán tras llamar a plena extraordinaria a las 5 pm”, informó la periodista Sasha Ackerman en su cuenta Twitter.

Para ese momento la información no había sido confirmada por el Máximo tribunal.

TSJ aprobó allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Rafael Guzmán tras llamar a plena extraordinaria a las 5 pm… — Sasha Ackerman (@Sashaack) 28 de mayo de 2019

Otro diputado más… Rafael Guzmán engrosa la lista de parlamentarios “enjuiciados” https://t.co/Hm4ZacAell — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 28 de mayo de 2019

