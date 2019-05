Condenan detención de Zambrano: Como no pudieron bajarlo se lo llevaron en grúa

ND / 8 may 2019 – El diputado Carlos Prosperi condenó la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, este miércoles desde la sede del partido Acción Democrática en La Florida.

“Estábamos reunidos acá en la casa nacional de nuestro partido, y apenas salíamos hacia nuestros hogares, nos llama el diputado Edgar Zambrano, diciendo que estaba siendo rodeado por funcionarios del Sebin. Llegamos aquí y no nos permitieron el acceso, a unos 50 metros lo tenían retenidos, no nos dejaron acceder a donde estaba, lo que me decía era que estaban golpeando la camioneta. Como no pudieron bajarlo, trajeron una grúa, lo montaron en ésa grúa y se lo llevaron”, explicó Prosperi en un video difundido por NTN 24.

Prosperi detalló que, según la última información que recibieron, “la grúa iba hacia los estadios universitarios, presumimos que están en el helicoide, y queremos decir a éstos señores que están en Miraflores, que los hacemos responsables de la integridad física de nuestro colega diputado”.

Por su parte, el diputado Carlos Valero informó vía Twitter de lo sucedido y condenó el hecho, “Basta de acoso y persecución contra los demócratas”, tuitió Valero.

Mientras que el dirigente de Primero Justicia, Juan Carlos Buitrago condenó lo sucedido e invitó a protestar pacíficamente en contra de este hecho, “Todos a las calles a protestar por esta mala acción del régimen apoyar a primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, todos masivamente a la calle”, posteó.

“Gobierno de Colombia rechaza ilegítimas acciones de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano espurio al servicio de la tiranía de Maduro, y pide a comunidad internacional, que, con urgencia, exija a régimen dictatorial la liberación de Edgar Zambrano, Vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional”, tuitió el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.

A su vez, el presidente interino por la AN, Juan Guaidó, también se pronunció vía Twitter, “Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional: El régimen secuestró al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr”.

Lea más: 7:17 pm Sebin traslada a Edgar Zambrano hasta el Helicoide remolcando su camioneta

[#AHORA] "Cómo no pudieron bajarlo lo montaron en una grúa y se lo llevaron (…) presumimos que está en el Helicoide": Diputado Carlos Prosperi tras detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano Reporta: @oliverandresfz pic.twitter.com/nevgqX5uWR — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 8 de mayo de 2019

Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional: El régimen secuestró al primer vicepresidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad. Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. pic.twitter.com/pA7vvV2nbu — Juan Guaidó (@jguaido) 8 de mayo de 2019

#8May #URGENTE Funcionarios del Sebin mantienen rodeado a nuestro compañero Edgar Zambrano @edgarzambranoad en la sede de AD. Basta de acoso y persecución contra los demócratas pic.twitter.com/XX6sy8yqeb — Carlos Valero (@CarlosValero08) 8 de mayo de 2019

Todos a las calles a protestar por esta mala acción del régimen apoyar a primer vicepresidente de la @AsambleaVE Edgar Zambrano, todos masivamente a la calle. — Juan Carlos Buitrago?? (@jcbuitrago2009) 8 de mayo de 2019

Gobierno Colombia rechaza ilegítimas acciones Asamblea Nacional Constituyente, órgano espurio al servicio de tiranía de Maduro , y pide a comunidad internacional, que, con urgencia,exija a régimen dictatorial liberación de Edgar Zambrano, Vicepresidente legítima Asamblea Nacional — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 8 de mayo de 2019

Etiquetas: Carlos Prosperi | Edgar Zambrano