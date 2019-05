Denuncian que hermano “aísla” a Trino Mora

ND / 16 may 2019.- Trino Mora, quien fue un ícono del pop-rock venezolano durante la década de los 60’ y 80’ hoy se encuentra aislado y sin contacto con el mundo, según denuncian sus compañeros de música quienes afirman que han intentado verlo pero no le es posible pues, su hermano no lo permite.

La denuncia sobre su aislamiento ha sido impulsada por Neilo Narváez, director de NuestraGaita.Com, quien a través de un post publicado en Facebook explicó que “desde hace más de año y medio nadie puede visitarlo, nadie puede llamarlo, él no puede llamar ni comunicarse con nadie por instrucciones de su hermano. Está aislado totalmente. Tenemos información de su lucidez y del buen estado de su voz. Físicamente está desmejorado. Creemos que la manipulación y amenazas impiden que él mismo salga del lugar y cuente lo que le está sucediendo”.

Etiquetas: Trino Mora