Comisión de Ayuda Humanitaria denunció que hay 617 mil casos de contagio de malaria

ND / 30 may 2019.- La Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria alertó a la comunidad internacional sobre el riesgo de contagio de epidemias “que llevan años activas” en el territorio nacional, denunciando que existen, en la actualidad, no menos de 617 mil casos de contagio de malaria, una enfermedad que estaba erradicada en el país.



“Desde el 2016 estamos escuchando promesas sobre el plan de vacunación en el interior del país, un plan que no se desarrolló y que, como consecuencia, solo ha hecho que la Emergencia Humanitaria sea aún más compleja. Venezuela, uno de los primeros países en erradicar la malaria, hoy tiene más de 617.0000 casos de contagio, según la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Esto es resultado del declive del sistema de salud y los servicios públicos del país” declararon los diputados.

Los parlamentarios Miguel Pizarro, Wiliam Barrientos, José Trujillo, Karin Salanova, Dignora Hernandez y Maribel Guédez, señalaron además que en este año, la difteria sigue “aún activa” en 16 estados y 35 municipios del país, “desde su reaparición en el 2016”.

“Se ha cobrado la vida de 13 venezolanos en solo el primer trimestre del presente años, según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta es una realidad que debe ser atendida y que solo se agrava con la usurpación de Nicolás Maduro y su grupito, ellos han sido los únicos culpables de la Emergencia Humanitaria Compleja que hoy padecemos, jugó con las necesidades de los venezolanos y se burló de las deficiencias, esto no se volverá a permitir en este país”, señalaron.

Advirtieron además del agravamiento de las condiciones para la vida de los venezolanos, señalando que “fuimos un país que erradicó las epidemias de su territorio, pero hoy la precariedad, la falta de insumos, la carencia en salud y la irresponsabilidad de esta dictadura nos ha hecho padecer, nuevamente, de enfermedades como la difteria, la malaria, el sarampión, y el chagas”.

Esto implica, aseguran, riesgos de casos mortales. “La Emergencia Humanitaria Compleja impide hoy el acceso de la mayor parte de población a medicinas y tratamientos que permitan a los pacientes de estas epidemias ser atendidos”, agregan.

“En el mundo, somos el quinto país con mayor transmisión de sarampión y en la región somos el segundo país, según informe de Unicef. El sarampión sigue activo en 10 estados del territorio nacional, aumentando sus consecuencias y sus daños. La dictadura se ocupó de llenar sus bolsillos, pero no de ampliar y aplicar programas de vacunación. Cientos de miles de personas viven en condiciones de salud extremadamente graves, su vida depende de atención urgente y este tiene que ser el objetivo principal de todo este proceso, manifestamos nuestro compromiso con cada uno de los venezolanos al seguir buscando soluciones que nos permitan paliar esta grave situación y la Emergencia Humanitaria Compleja que nos afecta” finalizaron.

