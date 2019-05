Comando Sur EEUU: Rusia y Cuba han invadido Venezuela

ND/1 may 2019.- El jefe de Comando Sur de Estados Unidos, el Almirante Craig S. Faller, le envío un contundente mensaje este miércoles a las fuerzas militares en el país y los incitó a “hacer lo correcto”.

“La brutal dictadura de Maduro ha provocado esta crisis de hambre. Cuba y Rusia han invadido ese país y han deshonrado la soberanía. Tienen la oportunidad de hacer lo correcto”, dice el mensaje publicado en el Twitter del Comando Sur.

Por otro lado, el Comando Sur de Estados Unidos este martes aseguró que están constantemente monitoreando la situación de Venezuela.

“Continuamos monitoreando la situación que se desarrolla en Venezuela mientras trabajamos con nuestros países amigos en la región, otras agencias gubernamentales y líderes en nuestro gobierno”, informaron por la red social.

#SOUTHCOM’s Adm. Faller at #HASC on w/ message for the Venezuelan military & security forces: “The brutal dictatorship of Maduro has led to this man-made crisis. Cuba & Russia have invaded your country & disgraced your sovereignty. You have a chance to do the right thing.” pic.twitter.com/SczGg9Jx1u

— U.S. Southern Command (@Southcom) 1 de mayo de 2019