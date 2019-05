“Chúo” Torrealba: El Tiar no contempla dar asistencia humanitaria

Nayrobis Rodríguez / 29 may 2019.- Para Jesús “Chúo” Torrealba, la discusión y aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) en la Asamblea Nacional (AN) fue un error por parte de los diputados, quienes –a su juicio- dejaron de lado la discusión sobre la emergencia humanitaria que se vive en el país. Torrealba aseguró que este es un tratado militarista que no incluye asistencia humanitaria.

A través de su programa radial “La Fuerza es la Unión”, el dirigente aseveró que el Tiar es “una antigüedad que quedó de la Guerra Fría” y que solo sirvió para que Estados Unidos le dijera a Rusia que tendría consecuencias el hecho de “meterse” en países del continente americano. En ese sentido, destacó el caso de la Guerra de las Malvinas, en la que el Tiar no fue efectivo.

“Googleen lo que es el Tiar y que busquen en cualquiera de sus artículos donde habla de asistencia humanitaria. El Tiar es un tratado militar, no para que países aquejados por dictaduras y usurpaciones pidan ayuda a sus vecinos, sino para que países de América puedan asistirse mutuamente cuando una potencia extra continental agreda cualquier país del ámbito americano”, explicó.

En ese sentido, dijo que el debate necesario el martes en la AN era la discusión sobre el agravamiento de la emergencia humanitaria y que no haberlo hecho era una “pésima señal” para las víctimas de la emergencia y para los países aliados. Dijo que desde el parlamento “pudieron destinar” al menos 70 millones de dólares provenientes de Citgo para asistencia de los 26 niños que esperan por trasplantes, o solicitar recursos de lo recaudado en el concierto Venezuela Aid Live.

