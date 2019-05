CCN: En Venezuela solo se realizarán elecciones presidenciales

Jesús A. Herrera S. / 22 may 2019.- El Centro de Comunicaciones Nacional (CCN) creado por el presidente encargado designado por la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aclaró este miércoles que en las únicas elecciones que se van a realizar en Venezuela son las presidenciales, cuando se alcance el cese de la usurpación.

“Las únicas elecciones que vamos a realizar son las elecciones presidenciales, después del cese de la usurpación”, reza el mensaje.

A través de su cuenta oficial de Twitter, agregó que si el problema en Venezuela se solucionara con unas elecciones de la Asamblea Nacional, “ya estaríamos realizando elecciones”.

“Aquí el problema es el usurpador”, añade el mensaje.

En otro mensaje, el CCN sostiene que la AN sigue ejerciendo sus funciones constitucionales, “sigue ejerciendo el mandato que le dio el pueblo de Venezuela en las elecciones de 2015 y, lo más importante, sigue siendo el sustento institucional de la Presidencia Encargada de Juan Guaidó”.

En ese sentido, señala el órgano de información del equipo de Guaidó, que Nicolás Maduro es “un usurpador y no es Presidente de la República. Por eso no podría disolver legítimamente la AN ni siquiera en el supuesto permitido en la Constitución”.

“El usurpador está atrapado en su laberinto, está atrapado en sus propias decisiones que han arrastrado a todo el país a una tragedia nunca vista en la historia”, agrega.

Entre otras cosas, el centro también indica en la serie de mensajes publicados en la red social que el Estatuto que Rige la Transición Democrática “ratifica que la Legislatura de la Asamblea Nacional concluye el 4 de enero de 2021”, por orden del electorado.

“Ninguna autoridad de la República pudiera adelantar las elecciones parlamentarias”, sostiene.

Nicolás Maduro es un usurpador y no es Presidente de la República. Por eso no podría disolver legítimamente la AN ni siquiera en el supuesto permitido en la Constitución. Ninguna autoridad de la República pudiera adelantar las elecciones parlamentarias. #MaduroNoDecide pic.twitter.com/8VGRaobBA5 — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 22 de mayo de 2019

Lea más: Richard Blanco: Con delincuentes no se dialoga

vaya al foro

Etiquetas: CCN | Centro de Comunicación | elecciones | Juan Guaidó | Nicolás Maduro