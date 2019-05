Carlos Vecchio no se reunirá con el Comando Sur si no con Elliott Abrams

Washington, 20 may (EFE).- Carlos Vecchio, representante diplomático de Juan Guaidó en EE.UU., no se reunirá con el Comando Sur si no con el enviado del Departamento de Estado para Venezuela, Elliott Abrams, y con el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña.

El objetivo del encuentro es conversar sobre “ayuda humanitaria y el futuro de Venezuela”, dijo a Efe uno de los portavoces del Departamento de Defensa, Chris Mitchell.

Otro portavoz del Departamento de Defensa dijo a Efe que en la cita no participará ningún representante del Comando Sur, la rama del Pentágono responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.

Concretamente, la conversación se centrará en “el papel del Departamento de Defensa a la hora de suministrar ayuda humanitaria y apoyo regional tanto en el pasado como en el futuro”, especificó, por su parte, una portavoz del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica.

“Como es una conversación diplomática privada, no compartiremos más detalles”, dijo a Efe la citada portavoz.

Otra fuente diplomática venezolana explicó a Efe que el encuentro se producirá a las 14.00 hora local (18.00 GMT) y no está previsto que las partes hagan ninguna declaración pública antes o después de la cita.

La cita se produce después de que, el 11 de mayo, Vecchio enviara una carta al jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, para pedirle una reunión con el objetivo de conversar sobre cooperación militar destinada a “aliviar” el sufrimiento del pueblo venezolano y “restablecer” la democracia.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó, presidente del Parlamento, se proclamó mandatario interino del país.

EE.UU. fue la primera nación en reconocer a Guaidó como jefe de Estado y, desde entonces, ha tratado de presionar a Maduro con la revocación de visados a funcionarios venezolanos y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.

Además, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lleva meses insistiendo en que “todas las opciones”, incluida la militar, “están sobre la mesa” para resolver la situación en Venezuela. EFE

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Vecchio | comando sur | Elliott Abrams