Carlos Raúl Hernández: Si aquí no hay diálogo el país va a la “destrucción”

ND / 6 may 2019.- El doctor en Ciencias Políticas Carlos Raúl Hernández aseguró este lunes que si la dirigencia tanto del chavismo como de la oposición no acuerdan negociar la salida del régimen a través de elecciones, el país se enrumbará a la “destrucción”.

Así lo dijo en Primera Página por Globovisión.

“El país está en un proceso de disolución. Si la oposición o el chavismo no entienden eso no hay solución para el proceso de transición (…) Si aquí no hay un entendimiento entre las fuerzas políticas de Venezuela, el país va a la destrucción”.

Igualmente aclaró que los procesos de diálogo que se han intentado implementar no han sido verdaderos, sino más bien han tenido el “propósito de aplastar el otro.”

El analista político rechazó la idea de una intervención militar.“La única salida del régimen es mediante los procesos, civilización democráticos y pacíficos” expresó.

El analista político criticó las muertes ocurridas durante las protestas de los últimos años. “La sociedad civil no tiene fuerza militar, no puede combatir contra un aparato represivo hasta los dientes”. Y agregó: “todas las vías que no han sido democráticas ha representado fracasos terribles para la oposición”.

Y agregó que la estrategia de protestas lo que ha hecho “es consolidar un régimen”. “La única manera de enfrentarlo, porque no tenemos armas, es precisamente la vía pacífica”.

