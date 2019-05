Carlos Julio Rojas: Caraqueños pintan silueta de Rodolfo Álvarez asesinado por la PNB el 1 de mayo

ND / 5 may 2019.- Un grupo de caraqueños protestó este domingo el asesinato de Rodolfo Álvarez pintando una silueta en el lugar donde murió el pasado 1 de mayo en la Av. Victoria de Caracas. Así lo comentó el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas.

“Vecinos afirmaron ver cómo un manifestante caía sobre barrotes sufriendo una herida mortal en la tráquea, al estar tendido en el piso inconsciente los oficiales, en vez de auxiliarlo, le apuntaban con sus escopetas dejándolo morir”, dijo Rojas.

“Solo entre el 30 de abril y 1 de mayo, parroquias como La Candelaria, San Pedro, La Vega, El Paraíso, San Juan o El Recreo, han sido víctimas de una represión brutal por parte de escuadrones de la muerte de la tiranía, con los miles de dólares con que se compraron esas balas y gases se pudieron adquirir medicinas o comida para el pueblo que se muere de hambre”.

Rojas explicó cómo en el caso de Álvarez los “funcionarios de la PNB cometieron homicidio culposo, ya que el pensionado cae en la esquina de la calle Colombia con avenida Victoria huyendo de la bombas lacrimógenas que policías lanzaban a mansalva contra un pequeño grupo de vecinos de la tercera edad que protestaban el 1 de mayo. “Para cuando el viejito caía golpeándose la yugular con un poste los asesinos de la PNB seguían lanzando lacrimógenas y apuntaban al cuerpo del manifestante que se encontraba inconsciente en el pavimento con una herida mortal a cuestas”.

El también miembro de la Plataforma de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre señaló que “Maduro está tratando de parar a plomo limpio la rebelión popular que se está gestando en las barriadas de Caracas”.

“Sea a través de cuerpos de seguridad del Estado o colectivos armados la tiranía busca sembrar el terror en la población, registrándose ya en apenas una semana 6 muertos en las protestas, incluyendo a Rodolfo Álvarez quien es el primer caído en el municipio Libertador durante estos días” precisó.

Concluyó Rojas resaltando que el mayor homenaje “al mártir Rodolfo Álvarez y a los muchos otros venezolanos caídos por la represión de la dictadura es convertir esa rabia y dolor el cual sentimos en este momento en un levantamiento popular para tomar las calles y lograr el cese de la usurpación”.

“No esperemos ningún mesías somos nosotros los ciudadanos quienes debemos asumir esa responsabilidad y lograr la libertad de nuestro país. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos”.

Familiares lamentan su deceso

Luis Álvarez, hermano de Rodolfo, criticó a la PNB. “¿Cuál es la labor de la policía?”, se preguntó. “La policía debe estar para proteger, no para agredir, mi hermano no tenía por qué morir, ese día no había violencia, no había tranca de calle, no había barricada ni lanzadera de piedra que justificara la arremetida desmedida de los efectivos de seguridad”.

Rodolfo Álvarez era biólogo marino, trabajó documentando ejemplares acuáticas y aunque ya estaba jubilado de la administración pública tenía proyectado realizar un libro sobre especies marinas de Venezuela.

vaya al foro

Etiquetas: PNB | protestas | Rodolfo Álvarez