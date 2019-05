Cabello se burla de EEUU tras levantar sanciones al general Figuera

ND / 7 may 2019.– Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se refirió con ironía al levantamiento de sanciones al ex director del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, por parte del gobierno de EEUU, anunciado este martes.

“Es una clara demostración de que las sanciones no tienen que ver con lavado de dinero, ni violación de derechos humanos. Es un tema político”, precisó Cabello durante la sesión de la ANC.

Asimismo, se refirió una vez más al gobierno norteamericano al decir que “Estados Unidos participa y dirige un golpe de Estado con unos lacayos aquí pero hay que ser muy inepto, para tener todo el apoyo de EEUU durante 20 años para tumbar un gobierno y no hacerlo”, ironizó.

Etiquetas: Diosdado Cabello | EEUU | Manuel Cristopher Figuera