Cabello: Guaidó dio la orden de retener el dinero de las prótesis de los niños

Jhoan Meléndez / 29 may 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, responsabilizó a Juan Guaidó de que no haya el dinero para atender a los niños que han muerto en el Hospital JM de Los Ríos durante el mes de mayo.

“El dinero fue cancelado ¿qué hicieron los bancos de Italia y Portugal? Retuvieron la plata para que a los niños no les llegaran las prótesis ¿y quién dio la orden? Juanito Alimaña (Juan Guaidó)”, indicó Cabello en Con el Mazo Dando.

Por otro lado habló sobre las negociaciones en Oslo, Noruega, al asegurar que Mike Pence “dice que en Venezuela no hay diálogo y entonces cómo se explica que Juanito Alimaña está sentado en la mesa de diálogo ¿ves como se contradicen?”.

“El presidente Nicolás Maduro lo que hizo hoy fue leer el comunicado por parte del Gobierno de Noruega. Nosotros no inventamos”, aseveró Cabello sobre las declaraciones de Maduro donde afirmó que habrá una tercera jornada de diálogo y que además tienen meses en conversaciones con la oposición.

Por último manifestó que el Gobierno de Maduro “asumió hoy la presidencia de la Comisión de desarme de la ONU. Los gringos se pararon indignados ¿y cómo no? es como que a un ladrón le nombren a un policía”.

Lea más: Maduro dice que apuesta por los “diálogos de paz” en Oslo

vaya al foro

Etiquetas: Cabello | Guaidó | Hospital JM de los Ríos | Mike Pence