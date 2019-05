Cabello: “Vamos a buscar a todos los que piden una intervención militar en Venezuela”

Jesús Herrera / 08 may 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, indicó este miércoles que todos los que apoyan al movimiento chavista deben ir tras los opositores que “piden” una intervención militar extranjera en Venezuela.

“Si ocurre una intervención en Venezuela, yo le pido a todos que busquen a esa gente, a los que están llamando intervención. Imaginemos que una bomba cae en una escuela. A todos estos que están pidiendo intervención hay que buscarlos y lo vamos a buscar”, dijo durante su programa Con el Mazo Dando que transmite VTV.

Asimismo, retó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a estar al frente de las “tropas” que vendrían en una supuesta intervención, “para que te encuentres con un pueblo que te va a esperar”.

El también presidente de la ANC, calificó de “escuálida” la asistencia opositora a las guarniciones militares el pasado sábado para solicitarle a los funcionarios que se pusieran “del lado de la Constitución”.

“El llamado fue muy escuálido a los sitios a donde acudieron y nuestros soldados tenían un yesquero listo para quemar los papeles, con respeto, sin golpear a nadie”, expresó.

Aseguró que el presidente de la AN, Juan Guaidó, sobreestimó el respaldo militar el 30 de abril y lo llamó “cobarde”, al no aceptar que su dirigencia no obtuvo la respuesta castrense que quería.

“Por eso es que estás devaluado”, apuntó Cabello contra el presidente encargado designado por la AN, y reconocido por más de 50 países.

Advirtió de tres posibles nuevas detenciones de diputados

Cabello también advirtió que tres diputados más serán detenidos en las próximas horas, tras el arresto del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.

Aseguró que había recibido un mensaje del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acerca de tres diputados que “participaron activamente en el golpe” y afirmó que a los tres “tun, tun”, en referencia a que serían llamados a la puerta para ser arrestados.

Por otra parte, aseveró que militar que deserte y se oponga al gobierno de Nicolás Maduro, es por “plata” y no por convicción, “y están cobrando adelantado”.

Insinuó que ya sabe quién es el personaje que “paga” a los militares que se sublevan contra Nicolás Maduro y que les ofrece 20 mil dólares para que deserten a las filas.

“Ya sabemos quién es el que paga, el que lleva la plata”, comentó.

