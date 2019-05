Cabello: A Zambrano le consiguieron 9 mil dólares en “su bolsillo”

Luis Sequera / 8 may 2019.- Diosdado Cabello aseguró este miércoles que al primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, se le encontraron 9 mil dólares en “el bolsillo” durante su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Les voy a echar el cuento: Lo para la comisión, de ahí llamó, mandó mensajes, que lo tenían rodeado, dijo “de aquí no me muevo”, entonces le metieron una grúa al carro, después pedía a gritos que bajaran la grúa. A mí me da pena decirlo, pero ese carro hay que lavarlo completamente. Además en el bolsillo cargaba para los fresco 9 mil dólares en efectivo, para comprar fresco en el quiosco al frente de AD”, dijo Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Zambrano fue detenido al salir de una reunión de la sede de AD en La Florida, desde donde fue trasladado hasta la sede del órgano policial en El Helicoide.

Asimismo indicó que al parlamentario le serán respetados “todos sus Derechos Humanos”. “Tendrán su juicio, lo que establece la Constitución y la Ley y cada quien que asuma su responsabilidad”, recalcó.

“El titular que ellos querían era masacre en Venezuela (…) Ellos tendrán que pagar ante la justicia el golpe que dieron el 30-A”, añadió.

