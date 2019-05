Borrell desmiente a Iglesias: Jamás hablamos con él sobre Guaidó

ND / 2 may 2019.- El ministro español de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Josep Borrell, afirmó que es falso que haya dicho a Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, que había sido un error reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Borrell respondió así a las declaraciones de Iglesias, en las que hacía la infidencia de una conversación privada que ambos habían sostenido, según señaló el diario ABC.

Lea más: Pablo Iglesias: Borrell me confesó que había sido un error reconocer a Guaidó

“En cuanto a las hipotéticas conversaciones de no se sabe quién en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de no se sabe quién con Podemos, debo desmentirlas rotundamente. No tengo ninguna constancia de que nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores haya hablado con nadie del partido político del señor Iglesias”, ha indicado Borrell durante su visita en Ammán, Jordania, donde aprovechó un momento de conversación con los periodistas para hacer el desmentido al dirigente del partido izquierdista español, con nexos orgánicos e históricos con el chavismo.

Borrell ha indicado también que Leopoldo López se encuentra “en calidad de huésped” en la sede de la embajada de España en Caracas, y que para pedir asilo “tiene que estar en territorio nacional”.

“De acuerdo con la legislación española, las demandas de asilo se tienen que producir en territorio español, por lo tanto el señor López no está como asilado, está simplemente como un huésped de la embajada hasta que se aclaren cuáles son los pasos a seguir”, señaló Borrell en la capital jordana.

Etiquetas: Josep Borrell | Juan Guaidó | Leopolod López | Pablo Iglesias