Bolton: La única solución real en Venezuela es la salida de Maduro

Eili Córdova / 22 may 2019.- El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, acusó a Nicolás Maduro este miércoles de bloquear el Internet y socavar las voces electas de forma democrática, además afirmó que la única solución real para el país es su salida.

“Maduro continúa temiendo a la voz del pueblo, ha estado bloqueando el acceso a Internet por semanas, y busca socavar las voces elegidas democráticamente en Venezuela. Está desesperado por distraer de la única solución real en Venezuela: su salida”.

Bolton se ha convertido en uno de los voceros más activos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En unas últimas declaraciones aseguró que “Maduro continúa robando las riquezas del pueblo venezolano. Seguiremos alertando a las instituciones financieras de los continuos planes ilícitos de Maduro para evadir las sanciones y mantener su control del poder, incluyendo el desvío de la asistencia humanitaria”.

