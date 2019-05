Blanca Rosa Mármol: El oficialismo quiere disolver la Asamblea Nacional

Especial Enrique Meléndez / 21 may 2019.- La ex magistrada Blanca Rosa Mármol considera que está claro que se intenta una disolución de la Asamblea Nacional, a propósito de los casos de Edgar Zambrano y el resto de diputados, a quienes se les ha emitido una orden de detención.

“Yo sí creo que este es el fin de la República; porque lo que nos venía quedando era la AN; además de un presidente constitucional, que tenemos ahora, y desde el principio, desde que perdieron las elecciones legislativas, la idea era ir contra la AN, y ahora la están llevando hasta su última expresión”, dijo en esta entrevista que tuvo lugar antes del llamado de Nicolás Maduro a unas elecciones legislativas adelantadas.

¿Son injustas las críticas que se le hacen a Juan Guaidó con motivo de la autorización que dio para que se presentaran dos representantes suyos a un diálogo en Noruega con dos representantes del gobierno?

-Ese es un punto importante; porque se le ha criticado y yo diría que amargamente por haber mandado a estas personas. En realidad, yo creo que no se trata de un diálogo todavía; ni siquiera de una negociación. Según entiendo, era algo exploratorio, y era hablar con una parte y luego con la otra.

-Yo no creo que eso sea malo; lo que yo creo es que no fue bueno. Fue la circunstancia de que no lo supiéramos; que nos enteráramos después y que se permitiera entonces; que se usara como una “filtración” (comillas solicitadas) de parte de esta tiranía; que siempre la usa, para quitarnos a nosotros el ánimo. De hecho, pienso que ha producido bastante daño. Porque ha logrado generar desconfianza en la ciudadanía. Pero no creo que deba dársele tanta relevancia, como se ha hecho; porque era como un comienzo de algo, que ni siquiera se ha concretado.

El problema es que se especuló que Cuba estaba detrás de todo esto. ¿No le parece?

-Bueno, sí aparece Cuba de alguna manera; por supuesto que es nefasto. Porque como ya lo puse por ahí en un tweet: lo mejor que puede hacer Cuba en este escenario nuestro es irse de Venezuela; que se vayan los cubanos, y que desaparezcan; porque se trata de una ironía, y es casi un sarcasmo que Cuba se atraviese; porque en Venezuela Cuba es el problema.

Entre tanto, nosotros aquí en Venezuela vivimos penurias con motivo de la escasez de gasolina. No obstante, hace días se supo de una maniobra que hizo el Sebín en altamar para desviar un tanquero cargado de petróleo hacia Cuba. ¿Qué opina usted?

-Eso es el colmo de los colmos, en relación a los abusos contra la ciudadanía. Porque esta tiranía privilegia por sobre todo las buenas relaciones con la Isla, que es la que está detrás de todo esto. Porque, al final, nosotros estamos invadidos por Cuba. Eso para nadie es un secreto.

-De manera que uno no entiende esa actitud tan “sensible” (comillas solicitadas) de la gente frente a una propuesta de intervención extranjera, por ejemplo; cuando nosotros estamos aquí penetrados totalmente por los cubanos, y tienen preferencia sobre los derechos de los venezolanos; como tú mismo lo has dicho en el caso de la provisión de gasolina.

¿Estamos ante un desmantelamiento de la Asamblea Nacional?

-Absolutamente. Está claro que se intenta una disolución de la AN. Porque no solamente está el caso de Edgar Zambrano, el caso de Roberto Marrero, sino que, además, ellos hablan de lotes; que vendrían, próximamente, así como si se tratara de caballos; lotes de diputados que irían también a ser enjuiciados, y que no son tales enjuiciados; sino que son violentados en sus derechos constitucionales, y al hacerlo se violentan los nuestros de los ciudadanos.

-Porque ellos están allí representándonos a nosotros. Entonces, está clarísimo que se trata de una acción dirigida al exterminio de la AN, y, además, es bueno destacar que se le hacen a los diputados imputaciones de lapidación, como las llamo yo. Porque entonces a un mismo hecho se le dan todas las denominaciones delictivas posibles; de manera que, en lugar de quedar imputados por la comisión de uno o dos delitos, resultan “imputados” (comillas solicitadas) por la comisión de ocho delitos.

-De manera que esa fue una maniobra muy gruesa; muy evidente y una violación flagrante de los derechos constitucionales; tanto de los diputados, como de los nuestros, y yo sí creo que este es el fin de la República; porque lo que nos venía quedando era la AN; además de un presidente constitucional, que tenemos ahora, y desde el principio, desde que perdieron las elecciones legislativas, la idea era ir contra la AN, y ahora la están llevando hasta su última expresión.

En caso de darse una transición, ¿cómo ve la situación del Tribunal Supremo de Justicia (in situ) y la del TSJ (in partibus)?

-En caso de un gobierno de transición, este TSJ (in situ), que yo llamo de Dos Pilitas, no debe tener ninguna participación. Lo único que hay que hacer es poner orden. Porque en ese TSJ hay magistrados que están usurpando las funciones; puesto que sus sustitutos ya fueron designados por la AN legítima en un procedimiento, absolutamente, constitucional y, además de eso, hay allí magistrados, que no llenan los requisitos, para el ejercicio del cargo; entre ellos, nada más y nada menos, que el presidente del mismo.

¿Cómo vio usted el hecho de que a esta gente se le otorgaran títulos de doctores por la Universidad de Santa Rosa, quizás, como para justificar esta falta de meritocracia?

-Cuando yo lo leí me pareció, francamente, lamentable. Siento muchísimo que la universidad haya caído en eso, y me pregunto con qué objeto. Porque de verdad no logró nada, y perdió muchísimo. Yo creo que si los magistrados querían obtener un doctorado, han debido hacer los estudios correspondientes, y tener la dignidad de no buscarlos de esa manera, y estoy segura de que eso fue buscado, fue solicitado, y que le están rindiendo pleitesía a este régimen de una manera muy desafortunada.

Algunos colegas suyos ha hecho ver que resulta muy insignificante el tema de la justicia en el Plan País de Juan Guaidó. ¿Está de acuerdo con esta observación?

-No creo que sea insignificante; porque el solo hecho de proponer la recuperación de la democracia, ya lleva ínsito la recuperación del poder judicial. Puesto que no puede haber democracia sin un poder judicial autónomo e independiente, y no tengo la menor duda, de que esta sea la intención en un gobierno de Guaidó.

¿Cómo se debe llevar a cabo una depuración del Poder Judicial?

-El poder judicial tiene que ser depurado revisando todos los miembros, que están desempeñando los cargos, y sacar a concurso los cargos. Pero no todo, al mismo tiempo; es decir, en cada caso se debe revisa la calificación del que esté desempeñándose como juez en cada categoría; de modo que, si llena los requisitos teóricamente hablando, dejarlo en el ejercicio del mismo.

-En caso de que no los llenen, sacar esos cargos a concurso, y una proposición muy concreta que está, vamos a decirlo, de calle, es que hay que reducir el número de miembros del TSJ; teniendo presente que se trata de un TSJ faraónico, para decirlo de alguna manera, como lo expuso el extinto; para lograr que se hicieran las elecciones a su gusto. De manera que yo empezaría por el TSJ, y de ahí hacia abajo revisar las calificaciones de todos los que están desempeñando los cargos, y sacar a concurso los que se justifiquen.

¿La fuga o el “indulto” de Iván Simonovis demostró que ahora en los cuerpos policiales comienza a evidenciarse una división?

-Yo creo que lo que se vio allí fue un indulto, como tú lo acabas de decir, que había sido decretado por el presidente constitucional. Los funcionarios del Sebín, que lo acataron, actuaron bien. Ahora, si eso los divide, la división entonces será entre quienes están con la Constitución, y quienes no lo están. Yo creo que los que acataron el indulto son los que están con la Constitución.

