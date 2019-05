Y habrá que pagar igual para poner el dedo o no, igual como hay q pagarle al saime para que ponga el sello o no en la frontera? Sabrá ese malandro que el captahuella necesita lo q no hay Electricidad!! Digo, para saber. Seguro ya tiene las maquinitas listas para la "venta"!!

— Manuel Salas (@manuelsalas2010) 6 de mayo de 2019