Benigno Alarcón: El conflicto continuará mientras Maduro siga en Miraflores

Eili Córdova / 20 may 2019.- El director de Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, aseguro este lunes, cuando se cumple un año de las elecciones “ilegítimas” del 20M, que Nicolás Maduro solo cuenta con 12% de aceptación entre los venezolanos.

“Una encuesta reciente asegura que más del 80 % del país quiere un cambio político. Maduro tiene un 12 o 13 % de aceptación, un candidato no puede mantenerse con 12 % de aceptación. Lo que tienen que entender los que acompañan a Maduro es que van a vivir en el conflicto permanente mientras no se resuelva el conflicto”, recalcó el politólogo por Vivo Play.

Elecciones del 20 de mayo fueron ilegítimas

“El gobierno en todo momento violó las reglas del juego. Rompieron toda la estructura constitucional en las elecciones del 20 de mayo. La democracia se inventó para que estos conflictos no sucedieran. Cuando suceden volvemos a esa etapa primitiva, cuando el poder se disputa en campos diferentes a los no electorales”, dijo.

“Si no retomamos el camino de las instituciones, seguirán apareciendo soluciones no institucionales. En esas elecciones que ganó Maduro, es importante recordarles a las personas por qué no son constitucionales. Primero, la oposición no tuvo derecho a elegir a sus representantes, porque inhabilitaron partidos y había candidatos presos. El problema del registro electoral, no se sabe quiénes votaron y quiénes no votaron. No se les facilitó las condiciones a los venezolanos en el extranjero. Se adelantaron las elecciones, lo que no dio tiempo a una campaña electoral”, agregó.

Negociación entre oficialismo y oposición

Alarcón aseguró que no se puede satanizar la palabra negociación. “Los conflictos terminan en una mesa de negociación, pero debe ser con reglas claras. No es un juego, no es burlarse de los acuerdos, no es ocupar una mesa para ganar tiempo. Es un conflicto serio y se debe atacar la raíz del problema”.

