Jhoan Meléndez / 28 may 2019.- El Banco Central de Venezuela admitió que la inflación durante el 2018 se ubicó en 130.060%, la más alta del mundo pero muy por debajo de la estimada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, de 2,7 millones por ciento. El organismo también publicó que la cifra de inflación entre enero y abril de 2019 alcanzó 1.047%.

En ese sentido informaron de un desplome del 47,7% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2013 y 2018 tras publicar los datos de este indicador luego de cuatro años.

El pasado mes de noviembre, el BCV “obligado” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo que enviar información sobre las cifras macroeconómicas de Venezuela, sino el país sería amonestado, suspendido y el BCV no podría hacer uso de sus Derechos Especiales de Giro (DEG), que mantiene en el organismo financiero multilateral, para reforzar sus reservas internacionales. No obstante, esta data no fue dada a conocer públicamente por el ente emisor venezolano, según reseñó hoy Tal Cual Digital.

De acuerdo a los resultados publicados en su página web se observa que la actividad económica cerró entre julio y septiembre del pasado año en 22,5% y con respecto al mismo trimestre de 2017. Durante este período, el sector petrolero tuvo una variación negativa de 25,8% y el sector no petrolero una disminución de 22%.

Las cifras oficiales del BCV confirman además la magnitud de la recesión económica venezolana que se registra desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia del país. Según los datos, luego de un leve crecimiento de 1,3% en 2013, a partir del año 2014 comienza el deterioro de la economía al finalizar con una baja de 3,9%; así como una caída de 6,2% en 2015.

