Avior: Detención de nuestro gerente es de carácter “privado”

Jhoan Meléndez / 24 may 2019.- Avior informó hoy que la detención de Marcelo Henríquez, gerente de la aerolínea, es de carácter “privado” y que no tiene que ver con las operaciones de la empresa.

A través de un comunicado expresaron lo siguiente: “En virtud de las recientes informaciones relacionados con la detención en Miami de un ejecutivo de nuestro compañía, por parte de las autoridades locales, hacemos del conocimiento público que dicha acción corresponde un hecho de índole privado que no está vinculado a la operación de la aerolínea”.

Por otro lado informaron que “pronto estaremos presentando a nuestros pasajeros una alternativa para retomar la tradicional ruta a la ciudad de Miami, convencidos de nuestro importante aporte a la conectividad del país”.

#24May La aerolínea Avior hizo público un comunicado donde informan que la detención de uno de sus ejecutivos por parte de autoridades estadounidenses, fue de carácter "privado" y que no tiene que ver con las operaciones de la empresa. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/S0QD3jLRZ2 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 24 de mayo de 2019

