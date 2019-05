AVEX: Exportadores no pueden vender dólares al BCV por las sanciones

especial Enrique Meléndez / 8 may 2019.- El economista Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, advierte que las empresas no podrán cumplir con el Convenio Cambiario Nro. 1 que las obliga a vender el 20% de los dólares que generen por concepto de exportación al Banco Central de Venezuela. ¿La razón? Las sanciones impuestas el pasado 19 de abril al instituto emisor por parte del Departamento del Tesoro.

Dicho 20% – recuerda Goyo – está depositado en bancos extranjeros. “Eso quiere decir que ningún banco norteamericano podrá actuar como corresponsal, lo que le impide a entidades financieras extranjeras canalizar transferencias de fondos hacia el BCV”.

Actualmente, agrega el economista, “los Ministerio e Instituciones del Estado están solicitando a las empresas exportadoras la constancia de haber cumplido con las ventas al BCV – en momento que es imposible hacer estas operaciones – so pena de no otorgar los permisos para exportar, entre otros los contemplados en los regímenes legales del arancel de aduanas, los certificados de origen y, a veces, hasta impedir los despachos de las mercancías en los puertos”.

Por esta razón, AVEX solicita al Gobierno permitir a las empresas exportadoras administrar el 100% de los ingresos de divisas que perciban por concepto de exportación.

“Creemos también oportuno solicitarle al Gobierno la eliminación de los permisos de exportación o, en su defecto, otorgar una dispensa con una validez mínimo de un año”. “Esto, considerando los continuos retrasos y los complicados procesos que se requieren para la obtención de estos permisos, lo que termina afectando la entrada y permanencia de los exportadores venezolanos en los mercados internacionales”.

Caída del sector exportador no petrolero y no aurífero en 2018

El presidente de la AVEX recuerda que las “exportaciones no petroleras y no auríferas experimentaron una caída importante de -19% en el año 2018 con relación a 2017, después del repunte de 24% que había experimentado en el 2017, al pasar de US$ 2.737.937 a US$ 2.207.745 . Esto significa que dejamos de exportar US$ 530 millones a más de 40 países. Esa caída de las exportaciones durante 2018 se colocó un poco por encima a la contracción del PIB de -18% para ese mismo periodo”.

“El sector exportador era el único que había venido creciendo, gracias a un esfuerzo de las empresas en mejorar sus productos; buscar nuevos mercados ante una reducción significativa del mercado nacional, baja dramática causada por la hiperinflación; la anulación de la intermediación financiera de la banca y con ello la capacidad crediticia, debido a las políticas de encaje legal del BCV que absorben diariamente la liquidez bancaria, y un desmesurado financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV”.

“Las empresas exportadoras aún continúan haciendo un gran esfuerzo buscando generar los dólares indispensables para cubrir el componente importado de su producción, y el Gobierno parece no entender que este esfuerzo se puede anular si no se toman acciones inmediatas para eliminar las trabas creadas por las políticas públicas cambiarias y de control de las exportaciones”.

