Detenidos varios futbolistas en España por presunto "amaño de partidos"

ND / 28 may 2019.- Varios jugadores y ex jugadores de Primera y Segunda División han sido detenidos por amaño de partidos para ganar apuestas deportivas en España.

Entre los implicados se encontraría “Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid, Rayo Vallecano, Numancia y Córdoba entre otros, Borja Fernández, del Real Valladolid, Carlos Aranda, ex de numerosos conjuntos de Primera y Segunda e Íñigo López, ahora mismo en el Deportivo”, cita una nota del portal deportivo As.

