AS: “El Barça encuentra el recambio a Cillessen: Wuilker Faríñez”

ND / 9 may 2019.- De acuerdo a un artículo publicado por AS este jueves, el venezolano Wuilker Faríñez es el posible cambio de Cillessen en el Barcelona. Según fuentes del diario, el equipo contactó al “entorno del jugador tras el triunfo de Venezuela ante Argentina”.

“Este cancerbero de 21 años ya es considerado una de las estrellas de la Liga Águila por sus paradas con Millonarios y es titular indiscutible con Venezuela desde el verano pasado después de erigirse en la figura más destacada de la Vinotinto en el Mundial Sub-20 de 2017 y en la que regresó con el subcampeonato y con un porcentaje de paradas asombroso (87%). Faríñez también tiene el honor de ser el tercer portero con más minutos sin recibir un gol en la historia de los Mundiales Sub-20 (506)”, describe AS al jugador venezolano.

Más adelante destacan que “Esto ha suscitado el interés de varios clubes y el Barcelona quiere adelantarse a los grandes de Europa. El club azulgrana le vigila muy de cerca desde el pasado 22 de marzo. Esa noche la selección de Venezuela pegó un bocado a la Argentina de Messi en el Wanda Metropolitano con un triunfo histórico (3-1) gracias, en parte, a la buena actuación del portero caraqueño”.

