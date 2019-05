Termina desalojo de la embajada de Venezuela en Washington

Eili Córdova / 16 may 2019.- Medea Benjamin, cofundadora del movimiento Code Pink, aseguró este jueves que la policía estadounidense entró en la Embajada de Venezuela y arrestó a cuatro personas, quienes eran “colectivos de protección” del espacio diplomático.

Minutos después la información fue confirmada por Telesur. “Miembros de la policía de Estados Unidos irrumpieron en la embajada de Venezuela en Washington para desalojar a los activistas que se mantenían resguardando la sede diplomática. Esta intervención viola la Convención de Viena y rompe el derecho internacional”.

“Hay agentes del servicio secreto, están armados y usan chalecos antibalas. También hay decenas de agentes policiales para remover a los activistas que defendían la sede diplomática de Venezuela en Washington”, relató el mismo medio.

Juan Guaidó, presidente interino designado por la Asamblea Nacional, indicó en su Twitter, haciendo referencia al desalojo de la embajada, que “inicia el proceso de recuperación de nuestras sedes diplomáticas en el mundo. Gracias a nuestra diáspora por ejercer soberanía y recuperar nuestra embajada en Washington y a Matthew Burwick por ser vanguardia. Estaremos en todos los planos de lucha por la democracia”.

Más adelante, Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, expresó que “Fuera los invasores de nuestra embajada. Cesó la usurpación. Ha tomado tiempo y esfuerzo, pero cumplimos con los venezolanos. Infinitamente agradecido a la diáspora venezolana por su sacrificio. Próxima liberación: Venezuela”.

“Gracias al Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Estado y cuerpos de seguridad por su apoyo por hacer cumplir las leyes y tratados internacionales. Cesó la usurpación. Seguimos avanzando. La liberación de nuestra embajada fue gracias a la lucha de la diáspora venezolana. Con sacrificio se mantuvo a las afuera contra todas las adversidades. Ejemplo de lucha. Gracias Matthew Burwick por convertirte en ese símbolo de lucha. Nos vemos en la embajada esta tarde”, finalizó Vecchio.

BREAKING NEWS: Police arrested the 4 people remaining in the Venezuela Embassy as part of the #EmbassyProtectionCollective. Total violation of Vienna Conventions. Shameful!!!

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) 16 de mayo de 2019