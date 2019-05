Ariana González: Agentes de PoliHatillo chocaron y dispararon contra un vehículo

Oleg Kostko / 13 may 2019.- La activista Ariana González denunció que un grupo de funcionarios de la Policía Municipal de El Hatillo habrían embestido y disparado contra un vehículo en el que se encontraban un hombre con cinco infantes este fin de semana.

Así lo denunció González en un hilo publicado en su cuenta de Twitter, aunque no identificó a la supuesta víctima publico fragmentos de la conversación que tuvo con ésta:

“El sábado en la noche fue un día de terror para un padre, dos hijas y 3 amigas de las hijas en El Hatillo cuando fueron perseguidos y embestidos por una camioneta (sin rotulación) de PoliHatillo El pánico a lo interno del carro fue este”.

“El señor pretendía llevar a sus hijas a la despedida de un amigo de ellas, pero terminó siento embestido, agredido y disparado por funcionarios de PoliHatillo”.

“Funcionarios de PoliHatillo le dicen que este error pasa a menudo en el mundo. Que siga su camino y que vaya a ver quién le resuelve los daños a su carro”.

“El Alcalde Elías Sayegh atendió al señor que fue agredido por PoliHatillo afirmando que el procedimiento se hizo como debía y que si pretendía hacer la denuncia, “la Alcaldía publicaría un comunicado desmintiendo lo ocurrido y su denuncia se venía abajo”.

“Es increíble que la soberbia de algunos funcionarios de PoliHatillo apoyados por la soberbia del Alcalde Elías Sayegh no les permita ver que le hicieron un daño importante a una familia en nuestro municipio. Ni hicieron bien el procedimiento, ni aceptan lo ocurrido”.

“Me consta que no todos los funcionarios de PoliHatillo tienen este comportamiento. Son mas los que son fieles a su juramento, que los que no. A ellos mi respeto y mi llamado a que no permitan que unos pocos, manchen la institución”.

Hasta el momento el alcalde de la referida municipalidad se ha pronunciado respecto a la denuncia ni ante la prensa ni en redes sociales.

