¿Qué viene para Venezuela?

La situación que vivimos en el país es compleja y extremadamente difícil. Atravesamos un terrible desierto, y pareciera que no tiene fin.

A veces vemos lo que ocurre a nuestro alrededor y no damos crédito a lo que nuestros propios ojos ven. Sí, deberíamos estar acostumbrados a hechos inverosímiles, pero a pesar de todo seguimos asombrándonos y espantándonos.

Vivimos en un país donde un diputado como Édgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de la nación, desaparece y es llevado a una prisión militar.

Los cuerpos de seguridad se lo llevan, y nadie sabe el estado real de la salud de quien es el segundo a bordo en uno de los Poderes del Estados. ¡Increíble! ¡Inadmisible!

Vivimos en un país donde las amenazas en las paredes se han convertido en cosa diaria, donde la disidencia es vilipendiada, intimidada y reprimida por grupos policiales o para-policiales.

Lo que nos ha tocado vivir es comparable, si no peor, a lo que se vivió en la nación en las horas oscuras del régimen de Pérez Jiménez o de Juan Vicente Gómez.

Mantenernos de pie, y en la lucha constante, es un sacrificio. Luchar por los principios de libertad no es tarea fácil sino un reto permanente que debemos afrontar todo aquel que hemos decidido estar en la escena pública por un país mejor.

Y, ¿qué hacer ante tantos problemas y tantas vicisitudes? ¿Qué esperar? ¿Qué viene para Venezuela? Primero, lo que se nos viene encima es una lucha cívica, democrática y constitucional para evitar el desmoronamiento final de los restos de institucionalidad en el país, encarnados en la Asamblea Nacional.

Lo que viene es la reacción de un sistema que no quiere dar paso a la renovación, es la puja entre un modelo que por 20 años hundió a Venezuela en la miseria, y el empuje de una sociedad nacional que batalla día a día por un cambio sustancial, por mejores condiciones de vida.

Lo que viene es más represión, más acoso a la dirigencia democrática, más intimidación. Lo que viene es más persecución en contra de diputados democráticos, en contra de los gobernadores que luchamos por una nación libre, y contra toda la dirigencia que anhela, batalla, y trabaja por una Venezuela diferente, de progreso, dignidad y futuro.

Y, también se nos viene, una Venezuela renovada. Sí, estoy cada vez más convencido que al final los demócratas lograremos liberar a la república, y a partir de allí hacer los esfuerzos que sean necesarios para que la nación sea nuevamente epicentro de desarrollo y bienestar para todos.

Tengo fe en Dios, en los venezolanos, y sobre todo en la lucha que se está dando. Tengo fe que el futuro que nos depara será uno donde las madres no lloren por la partida de sus hijos, donde las madres no padezcan por no tener con que alimentar a sus bebés, un mañana de esperanza y alegría para cada uno de los ciudadanos de la nación.

