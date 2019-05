Aníbal Sánchez: Negociar con un régimen criminal requiere movilización interna o fuerza externa

ND / 26 may 2019.- La negociación con el oficialismo, en referencia a la nueva invitación del gobierno de Noruega, es necesaria siempre y cuando no sea el centro de la estrategia opositora. Así lo dice el analista político y consultor electoral Aníbal Sánchez en una nota de prensa.

“En este marco, las negociaciones de Oslo deben ser asumidas como una acción política más, parte de una estrategia para alcanzar el objetivo final, sin poner en riesgo lo avanzado en el escenario internacional y con ello la posibilidad de labrar un camino para la solución de la crisis. La negociación no es el fin, tampoco es el centro de la estrategia. Así como al perder algunos se escudan en el ‘me robaron’, sin que esto signifique la aceptación de un proceso viciado, la negociación no debe ser el eje de la política. También se debe reconocer que ante la falta de consolidación de una masa organizada, disciplinada y con los mismos objetivos; el apoyo exterior adquiere un valor preponderante”.

Y siguió: “La vocera del Departamento de Estado lo sintetizó así: ‘unas elecciones libres no pueden ser supervisadas por un tirano. EEUU cree que lo único que se puede negociar con Maduro son las condiciones de su partida, y esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en ese objetivo’, postura que coloca a los representantes en una posición de fuerza”.

Sánchez asegura que en el exterior muchos actores están conscientes de la crisis humanitaria compleja que vive el país; conocen las características del gobierno que “tiene las riendas de un Estado fallido y forajido, herramientas utilizadas en otro de los escenarios también activos, por lo explicado en la columna es que se podría compartir que la fuerza proveniente del exterior podría desencadenar el cambio”.

El analista político reiteró que “la negociación no es un objetivo en sí mismo sino una herramienta para la resolución de conflictos, para reconstruir estructura y capacidades del Estado y atender emergencias humanitarias”.

La negociación es necesiaria inclusive con un régimen totalitario, criminal y forajido, agrega. “El régimen es de naturaleza totalitaria, enfocado en su voluntad de homogeneización social, en la búsqueda siempre de mayor control social, intentando centralizar la actividad económica, en fin, un enemigo de la autonomía individual”.

“Este tipo de régimen tienden a desarrollar vínculos con el crimen organizado. El carácter delincuencial, terrorista suele aumentar en la medida en que el político declina. Desde la llegada de Maduro el carácter revolucionario ha dado paso al objetivo de preservación de lo que se ha obtenido”.

La oposición

Sánchez aseguró que los métodos utilizados por la oposición en los últimos 20 años “no han dado resultados, tal vez por la falta de estrategia y acompañamiento. Quizás se erró en la planificación, pero también se subestimó políticamente el adversario y creen que, al sufrir un revés, los opositores han preferido cantar fraude que analizar las causas”.

La estrategia opositora debe ser una combinación de varias formas de acción política, cada una con su táctica y objetivos. Esto, unido al papel de los aliados internacionales debe desencadenar el quiebre de la coalición dominante que da sostén a Maduro y así propiciar un cambio en el régimen”.

