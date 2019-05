Ángel Medina: El Tiar solo puede activarse si existe una agresión sobre Venezuela

ND / 29 may 2019.- El diputado de la AN por el estado Bolívar, Ángel Medina, explicó este miércoles que la inclusión de Venezuela en el Tiar le devolverá la posibilidad al país de formar parte de un tratado que entiende a América como una sola.

“Desde Canadá hasta Argentina, eso es América y así lo ve el Tiar. Lo que busca es enviar un mensaje a todas las potencias que han pretendido utilizar a Venezuela como base para su expansión o dominación política, con el fin de seguir intentando una dialéctica en el mundo con el que pueda continuar su poder o influencia”, dijo Medina en Vladimir a la 1, por Globovisión.

El parlamentario indicó que solo una agresión contra Venezuela, por parte de una potencia extranjera, puede activar el Tiar.

“No es que existan pasos A, B, C o D para activar el Tiar, es necesario que haya una agresión sobre Venezuela para activarlo, de parte de una potencia que nada tenga que ver con América. Aparte, no somos nosotros quienes calificamos la agresión, sino es a través del marco de la OEA, los países que lo conforman son quienes califican el hecho como una agresión”, expuso.

En tal sentido, Medina indicó que desde la AN seguirán abarcando espacios internacionales en búsqueda del camino para la solución, ya sea Noruega, la OEA o el Grupo de Lima.

