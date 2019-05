Ángel Alvarado: Venezuela es un país totalmente endeudado

Eili Córdova / 13 may 2019.- El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, recalcó este lunes que la administración de Hugo Chávez dejó al país “excesivamente endeudado” y que la posición está haciendo un “esfuerzo titánico” para no perder Citgo.

“Está claro que en Venezuela existe una usurpación del poder y por esa razón los venezolanos tenemos el deber de reestablecer el orden constitucional. Desde el inició Juan Guaidó ha hecho ese trabajo, instar a las personas a apegarse al artículo 333 (…) Por lo pronto, la agenda de la oposición sigue siendo la misma y se mantendrá el liderazgo de Guaidó”, enfatizó Alvarado en Primera Página por Globovisión.

Alvarado aseveró que en el país hay un autogolpe desde que la oposición ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. “En Venezuela ha ocurrido un autogolpe desde el 2015. Primero no la prohibición a los diputados de Amazonas de incorporarse a la cámara, luego cuando el tribunal le quitó las competencias a la AN, después instauraron la ANC y convocaron elecciones. Son muchas las irregularidades que ha cometido el gobierno bolivariano”.

Como miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, explicó que “Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia existía una deuda externa de 30.000 millones de dólares, mientras que cuando se fue quedó en más de 180.000 millones, esto producto de las expropiaciones y todas esas empresas pretenden cobrar sus deudas con Citgo y estamos haciendo una labor titánica para mantener Citgo”.

“Sobre la dolarización del salario, para nadie es un secreto que en Venezuela hay una dolarización de facto. Antes el salario de los venezolanos era de 400 $ y ahora (según el dólar oficial) es de 6 $, ¿cómo vive un venezolano con un salario de 6 $? Es un salario de hambre (…) La estimación del salario debería ser de 5 mil dólares, pero eso no se logra solo, sino con productividad y confianza para que vengan muchas empresas a apostar por el país”, opinó.

“Todo proceso tiene su tiempo. Para lograr la independencia del país tomó 20 años, esto no será un proceso fácil. Las cosas requieren esfuerzos importantes para avanzar con firmeza hasta lograr la democracia. Nosotros como oposición hemos cometido errores al pensar que la política es como un telón que sube y baja, pero lo cierto es que la crisis del país es severa y es un proceso complicado. Lo más importante es que seguimos y seguiremos en la lucha”, expresó Alvarado.

Lea más: El papa llama a crear un modelo económico diferente

vaya al foro

Etiquetas: Ángel Alvarado | Asamblea Nacional | Primera Página