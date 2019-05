ANC comienza “debate” para extender su período más allá de agosto

ND / 20 may 2019.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) inició una sesión este lunes para prorrogar su vigencia más allá del mes de agosto, cuando se cumplen los dos años de su controvertida existencia, no reconocida ni por la oposición venezolana ni por la mayor parte de la comunidad internacional.

Creada en agosto de 2017, sin referendo previo para que los venezolanos decidieran si quieren cambiar la Constitución actual, y convocar la ANC, y respaldada por un Tribunal Supremo de Justicia que permitió que tal decisión la tomara el jefe de Estado, Nicolás Maduro, señalando que este “representa” la voluntad del pueblo venezolano, a menos de tres meses de cumplirse su vencimiento no ha esbozado ni siquiera el primer proyecto de Constitución.

En cambio, ha destituido a la fiscal general Luisa Ortega Díaz (que justamente preguntó al TSJ si la democracia es participativa, cómo se cambia eso para que Maduro se arrogara la representación del país completo) y ha establecido medidas judiciales contra 29 diputados de la oposición, que no eligieron al Tribunal Supremo de Justicia; y también contrariando la Constitución, que deposita en la Asamblea Nacional la potestad de iniciar los trámites de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de sus miembros.

Según dijo el constituyente Hermann Escarrá, hace un mes, la nueva Constitución (proyecto para el cual fue convocada la Constituyente) “marcha muy bien”, pero 21 meses después de su creación, aún no se ha presentado el primer artículo.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, ha señalado que la sesión se corresponde con el primer año de la supuesta reelección de Nicolás Maduro, tampoco reconocida por la comunidad internacional, y ha indicado que el 20 de mayo “quemaron a Orlando Figuera”, un activista del chavismo. “Nosotros jamás asesinaríamos a nadie”, ha dicho el segundo de a bordo del PSUV.

