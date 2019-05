Analista financiero sobre resolución del BCV: Llega dos o tres años tarde

ND / Foto: Unión Radio / 6 may 2019.– El analista financiero, Armando Villalba, piensa que el sector productivo del país se beneficiará con la resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) que pide a las entidades bancarias ser operadores de transacciones de divisas con clientes y personas naturales a través de mesas de cambio.

Villalba analizó la situación junto a la periodista Aryeli Vera de Unión Radio, y detalló que “esta noticia en línea generales es algo bueno, pero que en una temporalidad, tal vez está fuera de lo que la economía del país requería, ya que debió haber llegado hace dos o tres años, y no como actualmente está detenida nuestra economía, por falta de materia prima, y todo esto por lo difícil que ha sido conseguir divisas”.

“El gobierno ahora es que está cediendo, cuando ya para muchos es muy difícil rescatar nuestra economía”, expresó Villalba.

El analista piensa que “si las circunstancias políticas no cambian, los sectores privados no utilizarán mesas de cambio para empezar la reinversión necesaria en el país”.

“La banca venezolana ha sufrido y se ha empequeñecido en los últimos años con respecto a la banca internacional, y en éste último año en particular ha sido golpeada por el tema del encaje legal, donde los bancos que tienen la función de intermediar dinero entre depositantes y las personas que solicitan créditos, los bancos no han podido desarrollar su función en lo que va de año”, dijo.

Por otra parte, Villalba aseveró que “la medida no es riesgosa para la banca y que se puede capacitar al personal, aunque pueden generarse ciertos retrasos en operaciones grandes, entonces tienen que ser muy cuidadosos para no hacer operaciones a personas que estén en listas negras”.

“Siempre existirá el mercado paralelo mientras no exista una verdadera libertad cambiaria, existirá el mercado paralelo. Habría que ver después de que se tome ésta medida si realmente habrá una libre compra y venta de divisas a través de la banca privada, ya que en otras ocasiones se ofrecieron unas cosas que se publicaron por escrito, y en la práctica no se cumplían y no se cumplieron”, comentó el analista.

Finalmente, reiteró que esta medida llegó luego de que el BCV recibió fuertes sanciones de Estados Unidos, y no le quedó otra que “aflojar el puño y abrir la mano, ya que le llegó, no el agua al cuello, sino que el agua está ya llegándole a la nariz”.

Etiquetas: analista financiero | Armando Villalba | BCV | resolución del BCV