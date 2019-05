Carlos Blanco: Maduro negociará cuando exista sobre él una amenaza creíble

ND / 17 may 2019 – Carlos Blanco, analista político y ex presidente de la Comision para la reforma del Estado (COPRE), criticó el intento de diálogo ocurrido esta semana en Noruega entre representantes de la oposición y del oficialismo.

“No hay detalles ni tenemos información de la reunión en Noruega. Lo que tenemos son algunas filtraciones y algunas informaciones parciales. La idea de un diálogo con el régimen de Maduro es absurda por ser una vía que se ha intentado varias veces en el 2014, 2016, 2017, y los resultados finales es que el régimen ha podido ganar tiempo y se han desmontado las iniciativas de las fuerzas democráticas del país, y al final se ha consolidado el régimen de Maduro”, expresó a TV Venezuela Noticias.

“Para una negociación clara, debe haber una amenaza creíble para que Maduro salga de poder”, agregó. “Porque lo que hace el régimen desde Chávez, y ahora con Maduro es fundamentar un apoyo basado en plata y plomo, es decir, plata para organizar a la gente, y plomo para reprimir a la oposición y para mantener el control”.

Blanco argumentó entonces que un elemento de la “amenaza creíble” se basa en la movilización de calle, “para empujar en el momento crucial a la salida de Maduro”.

“En el lado de la sociedad venezolana democrática hay un inmenso grado de organización. Hay organización de los partidos, de los sectores sociales, de asociaciones no gubernamentales, incluso en este periodo de carencias, aunque las protestas y la organización deben tener una dirección, porque no se puede convocar a la gente para que escuchen lo mismo, sino hay que convocarlos para tener objetivos, y no convocarlos a una marcha donde enfrente directamente a la represión, y que haya muertos o heridos”.

El analista político aseguró también que “Nicolás Maduro y su entorno están vinculado al terrorismo y a la mafia criminal que controla el Estado venezolano”. “Y lo que han hecho durante 20 años ha sido buscar consolidarse en el poder”.

