AN pide a la CIDH extender medidas cautelares al resto de servicios del JM de Los Ríos

Jhoan Meléndez / 28 may 2019.- El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la AN, Miguel Pizarro, emitió un informe que trata parcialmente la crisis de salud infantil en Venezuela debido al estado de los niños en el Hospital JM de Los Ríos.

“La condición que presentan estos niños se ha visto agravada por la Emergencia Humanitaria Compleja. Desde la Comisión Especial solicitamos y recomendamos que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se extiendan al resto de servicios del hospital”, dijo Pizarro vía Twitter.

En dicho documento hacen tal solicitud tomando en cuenta “la emergencia humanitaria compleja que se vive en estos momentos, en la que los niños que se encuentran allí, presentan un agravamiento de su condición y sufren las consecuencias de un sistema hospitalario que no puede brindarles las condiciones necesarias para recibir tratamiento”.

En ese sentido responsabilizaron al Gobierno de Nicolás Maduro por la muerte de infantes en ese hospital de niños quien acusó a la sanciones de EEUU de las muertes.

“Estados unidos sostuvo que podían seguir las operaciones de compra de petróleo con Citgo hasta abril. Posteriormente, Citgo quedó en manos del presidente (E) Juan Guaidó y debido a ello la empresa no posee casos de mortalidad por impago y los pacientes beneficiados por el programa de atención de Citgo no se han visto perjudicados en su tratamiento, a diferencia del programa llevado por el régimen. Sin embargo, y aunque la deuda de Pdvsa con el Gobierno Italiano está vigente desde antes de las sanciones, el régimen estableció que no poseía fondos para saldarla ni manera de conseguirlos. No obstante, el 23 de mayo fueron aprobados 56,8 millones de euros para la producción de 786 mil unidades de uniformes militares y la activación de la línea de producción armamentística de la subametralladora Caribe”, expresaron en el informe donde indicaron que con dicho cantidad para uniformes “se podrían realizar 227 trasplantes de médula ósea”.

Lea más: Madre de Yeidelberth Requena: Nos cansamos de esperar respuestas

Desde la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria comparto con ustedes el siguiente informe que trata parcialmente la crisis de salud infantil en Venezuela, debido a los últimos acontecimientos en el JM de los Ríos. pic.twitter.com/q8KxOilhZa — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) 28 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | CIDH | Hospital JM de los Ríos | Miguel Pizarro